Пидгрушная: «Территорию базы в Подгорном один из губернаторов поделил и раздал прокурорам и судьям»
Джима: «В олимпийский сезон давление больше, так что важно не перегореть»
Украинская биатлонистка – о трудностях в сезоне с ОИ
20:00
Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua
Украинка Юлия Джима
прокомментировала начало подготовки к новому сезону.
Межсезонье закончилось, но очень быстро, даже не успела заметить. Уже началась подготовка. Первый сбор – хорошо, хотя лето и не ощущается. В Сянках были две недели, потренировались.
Стараюсь не настраивать себя, что этот сезон олимпийский – для меня каждый важен. Конечно, олимпийский сезон ощущается тем, что давление больше извне.
Ты чувствуешь это, что Игры – раз в четыре года, это соревнования другого уровня, там будет больше нервов. Я стараюсь все это отложить на потом, чтобы не перегореть.
Напомним, что Елена Пидгрушная сезон 2021-2022 проведет с другой фамилией.
Комментарии 0