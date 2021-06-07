Джима: «В олимпийский сезон давление больше, так что важно не перегореть»

Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Украинка Юлия Джима прокомментировала начало подготовки к новому сезону.



Стараюсь не настраивать себя, что этот сезон олимпийский – для меня каждый важен. Конечно, олимпийский сезон ощущается тем, что давление больше извне.

Ты чувствуешь это, что Игры – раз в четыре года, это соревнования другого уровня, там будет больше нервов. Я стараюсь все это отложить на потом, чтобы не перегореть.