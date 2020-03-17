Пидручный: «Год еще, как минимум, не собираюсь завершать карьеру»
Известен состав сборной Украины на 10-й этап Кубка мира
По пять мужчин и женщин представят нашу команду
17 марта 22:58
Фото: biathlon.com.ua/
Стал известен состав сборной Украины на запланированный на 19 марта 10-й этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина.
Расписание 10-го этапа Кубка мира.
Как сообщалось, чемпионат Украины состоится в «Буковеле», но без иностранных биатлонистов.