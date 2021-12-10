Джима с двумя промахами на стойке финишировала в топ-15 спринта Хохфильцена
Известен состав женской сборной Украины на эстафету в Хохфильцине
В сравнении с Эстерсундом в команде случилось одно изменение
Ирина Петренко / Фото: biathlon.com.ua
Определился состав женской сборной Украины на эстафетную гонку, которая пройдет 11 декабря в рамках этапа Кубка мира в Хохфильцине.
10-1. Ирина Петренко
10-2. Юлия Джима
10-3. Дарья Блашко
10-4. Елена Билосюк
Полный старт лист смотрите здесь.
В сравнении с эстафетой в Эстерсунде первый этап вместо Анастасии Меркушиной побежит Ирина Петренко.
Напомним, в Эстерсунде украинки заняли десятое место.
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