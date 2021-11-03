Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»

Украинка рассказала XSPORT.ua о периоде восстановления после травмы и планах на вкатку



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Анна Кривонос/ Фото - XSPORT

Подготовку к новому олимпийскому сезону украинская биатлонистка Анна Кривонос провела в основной команде под руководством Уроша Велепца. Тренера были довольны результатами молодой спортсменки, однако на предпоследнем сборе в итальянском Ливиньо Кривонос упала и сильно травмировала лицо.



Перед вылетом сборной на вкатку в норвежский Бейтоштолен, биатлонистка в интервью XSPORT.ua рассказала о периоде реабилитации после падения, а также поделилась своими планами и ожиданиями от предстоящего сезона:

Аня, на прошлом сборе у тебя случилось падение, и ты достаточно серьезно травмировалась. Смогла ли уже полностью восстановиться?

Да, как видите, раны на лице зажили, период реабилитации прошел очень хорошо. Сейчас еду на сбор в Норвегию и нужно начинать все сначала, потому что последние две недели я почти не тренировалась. Врач запрещал любые физические нагрузки после падения. Только прогулки на свежем воздухе. Придется сейчас быстро все наверстывать.

Как вообще случилось это падение?

С Надей Белкиной тренировались и я не справилась на спуске с некачественным покрытием на асфальте. Не удержала равновесие и упала.

Сейчас уже с первого дня сбора будешь начинать работать по полной?

Думаю, что никаких ограничений не будет. Уже хочу покататься на лыжах, потому что до этого доктор мне сказал, что нужно полностью восстановиться. Поэтому с нетерпением жду вкатку.

Знаю, что девчонки из команды тебя поддержали, приносили сладости?

Да, хочу сказать им большое спасибо за поддержку. Хоть я и не могла их есть, потому что были наложены швы, но такое внимание мне было очень приятным.

Насколько болезненной была травма?

Действительно, ощущения были неприятны, пришлось накладывать девять швов. Однако я духом не падаю и настроена на максимальный результат. Надеюсь, что этот вынужденный отдых пойдет мне даже на пользу. Предыдущий сбор то я отработала по полной, только последнюю неделю не тренировалась. Поэтому с новыми силами рвусь в бой.

Напомним, ранее о предстоящей вкатке XSPORT.ua рассказала Ольга Абрамова.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua