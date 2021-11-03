Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 26
Сейчас 7
Сегодня 20
Завтра 23
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту 1:1 Окончен
19:45 Реал - Шахтер 2:1 Окончен
22:00 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Окончен
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 Окончен
22:00 Ливерпуль - Атлетико 2:0 Окончен
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс 1:3 Окончен
22:00 Спортинг - Бешикташ 4:0 Окончен
22:00 Шериф - Интер 1:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье 0:0 Окончен
Хоккей (9 событий из 14) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Монреаль Канадиенс - Детройт Ред Уингс 3:0 Окончен
01:00 Филадельфия Флайерс - Аризона Койотис 3:0 Окончен
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Вегас Голден Найтс 4:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Оттава Сенаторс 5:4 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Даллас Старз 4:3 Окончен
03:00 Калгари Флэймс - Нэшвилл Предаторс 2:3 Окончен
04:00 Анахайм Дакс - Нью-Джерси Дэвилз 4:0 Окончен
04:00 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:2 Окончен
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Баффало Сэйбрс 5:3 Окончен
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Милуоки Бакс 89:117 Окончен
01:30 Даллас Маверикс - Майами Хит 110:125 Окончен
03:00 Юта Джаз - Сакраменто Кингз 119:113 Окончен
04:00 Финикс Санс - Нью-Орлеан Пеликанс 112:100 Окончен
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Хьюстон Рокетс 119:117 Окончен
Теннис (3 события из 20) показать все
ATP 2021 (Paris, France)
Календарь Таблица
Пари-матч
00:30 Casper Ruud - Александр Бублик 2:0 Окончен
21:05 Душан Ладжович - Александер Зверев 0:2 Окончен
23:10 Илья Ивашка - Даниил Медведев 0:2 Окончен
Хоккей (4 события из 4) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Чикаго Блэкхокс - Каролина Харрикейнс 3:4 3-й период
02:30 Эдмонтон Ойлерс - Нэшвилл Предаторс 4:2 3-й период
03:00 Колорадо Эвеланш - Коламбус Блу Джекетс 2:3 3-й период
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз 0:0 Перерыв
Баскетбол (3 события из 3) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 105:107 4-я четверть
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 46:46 2-я четверть
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 54:52 2-я четверть
Хоккей (6 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:30 Чикаго Блэкхокс - Каролина Харрикейнс 3:4 3-й период
02:30 Эдмонтон Ойлерс - Нэшвилл Предаторс 4:2 3-й период
03:00 Колорадо Эвеланш - Коламбус Блу Джекетс 2:3 3-й период
04:00 Лос-Анджелес Кингс - Сент-Луис Блюз 0:0 Перерыв
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Краматорск -:- Запланирован
19:00 Днепр - Рулав Одд -:- Запланирован
Баскетбол (14 событий из 14) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Кливленд Кавальерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 107:104 Окончен
01:00 Индиана Пэйсерс - Нью-Йорк Никс 111:98 Окончен
01:00 Орландо Мэджик - Бостон Селтикс 79:92 Окончен
01:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Чикаго Буллз 103:98 Окончен
01:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс 100:109 Окончен
01:30 Бруклин Нетс - Атланта Хоукс 117:108 Окончен
02:00 Мемфис Гриззлис - Денвер Наггетс 108:106 Окончен
02:00 Миннесота Тимбервулвс - Лос-Анджелес Клипперс 115:126 Окончен
02:30 Сан-Антонио Сперс - Даллас Маверикс 105:107 4-я четверть
04:00 Голден Стэйт Уорриорз - Шарлотт Хорнетс 46:46 2-я четверть
04:00 Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс 54:52 2-я четверть
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Прометей - БК Запорожье -:- Запланирован
19:00 Будивельник - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро -:- Запланирован
17:30 Нива Т - Кривбасс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 17) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Бостон Брюинс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
01:00 Флорида Пантерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
01:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
01:00 Оттава Сенаторс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
01:00 Питтсбург Пингвинс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Мейпл Лифс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
03:00 Калгари Флэймс - Даллас Старз -:- Запланирован
04:00 Сиэтл Кракен - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
04:30 Сан-Хосе Шаркс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Донбасс - Сокол -:- Запланирован
19:30 Мариуполь - Белый Барс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
01:30 Атланта Хоукс - Юта Джаз -:- Запланирован
01:30 Майами Хит - Бостон Селтикс -:- Запланирован
04:00 Финикс Санс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Харьковские Соколы - Днепр -:- Запланирован
20:00 Киев-Баскет - БК Тернополь -:- Запланирован

Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»

Украинка рассказала XSPORT.ua о периоде восстановления после травмы и планах на вкатку
Биатлон
3 ноября 19:51
Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения» Эксклюзив
Анна Кривонос/ Фото - XSPORT

Подготовку к новому олимпийскому сезону украинская биатлонистка Анна Кривонос провела в основной команде под руководством Уроша Велепца. Тренера были довольны результатами молодой спортсменки, однако на предпоследнем сборе в итальянском Ливиньо Кривонос упала и сильно травмировала лицо.

Перед вылетом сборной на вкатку в норвежский Бейтоштолен, биатлонистка в интервью XSPORT.ua рассказала о периоде реабилитации после падения, а также поделилась своими планами и ожиданиями от предстоящего сезона:

Аня, на прошлом сборе у тебя случилось падение, и ты достаточно серьезно травмировалась. Смогла ли уже полностью восстановиться?

Да, как видите, раны на лице зажили, период реабилитации прошел очень хорошо. Сейчас еду на сбор в Норвегию и нужно начинать все сначала, потому что последние две недели я почти не тренировалась. Врач запрещал любые физические нагрузки после падения. Только прогулки на свежем воздухе. Придется сейчас быстро все наверстывать.

Как вообще случилось это падение?

С Надей Белкиной тренировались и я не справилась на спуске с некачественным покрытием на асфальте. Не удержала равновесие и упала.

Сейчас уже с первого дня сбора будешь начинать работать по полной?

Думаю, что никаких ограничений не будет. Уже хочу покататься на лыжах, потому что до этого доктор мне сказал, что нужно полностью восстановиться. Поэтому с нетерпением жду вкатку.

Знаю, что девчонки из команды тебя поддержали, приносили сладости?

Да, хочу сказать им большое спасибо за поддержку. Хоть я и не могла их есть, потому что были наложены швы, но такое внимание мне было очень приятным.

Насколько болезненной была травма?

Действительно, ощущения были неприятны, пришлось накладывать девять швов. Однако я духом не падаю и настроена на максимальный результат. Надеюсь, что этот вынужденный отдых пойдет мне даже на пользу. Предыдущий сбор то я отработала по полной, только последнюю неделю не тренировалась. Поэтому с новыми силами рвусь в бой.

Напомним, ранее о предстоящей вкатке XSPORT.ua рассказала Ольга Абрамова.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анна Кривонос Сборная Украины по биатлону

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
Эксклюзив Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
Биатлон
2 ноября 20:00
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
Репортаж
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
Биатлон
2 ноября 18:46
Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»
Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»
Биатлон
1 ноября 09:22
Кривонос пропустит несколько недель тренировок из-за жуткого падения на роллерах
Эксклюзив
Кривонос пропустит несколько недель тренировок из-за жуткого падения на роллерах
Биатлон
22 октября 09:06

Новости: Биатлон

Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»
Эксклюзив Кривонос: «Врач запрещал любые физические нагрузки после падения»
3 ноября 19:51
Стали известны имена биатлонистов, которые откроют сезон в шведском Идре
Стали известны имена биатлонистов, которые откроют сезон в шведском Идре
3 ноября 09:13
Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
Эксклюзив Абрамова: «Никто не делал поблажек на то, что я недавно родила»
2 ноября 20:00
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
Репортаж
Украинские биатлонистки отправились на заключительный сбор в Бейтоштолен
2 ноября 18:46
Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»
Пидручный: «Сожалею, что не выиграл Рождественскую гонку, ведь пиво я люблю»
1 ноября 14:54
Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»
Пидручный: «Для меня основные гонки на Олимпийских играх – спринт и персьют»
1 ноября 09:22
Санитра рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2022
Санитра рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2022
Пекин-2022
25 октября 20:18
Санитра рассказал, кто выступит на дебютном этапе Кубка мира-2021/22
Санитра рассказал, кто выступит на дебютном этапе Кубка мира-2021/22
Кубок мира по биатлону
25 октября 18:41
Кривонос пропустит несколько недель тренировок из-за жуткого падения на роллерах
Эксклюзив
Кривонос пропустит несколько недель тренировок из-за жуткого падения на роллерах
22 октября 09:06
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Все новости