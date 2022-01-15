Обидные 2 десятых секунды лишили Насыко медали перенесенного спринта Брезно-Осрбли
В субботу, 15-го января, в словацком Брезно-Осрбли завершился перенесенный мужской спринт пятого этапа Кубка IBU.
Победителем гонки стал француз Эмильен Клод. Он финишировал за 24:35,8, имея 1 промах в лежке. С отставанием в 15 секунд к финишу прибежал норвежец Синдре Петтерсен, а тройку лидеров замкнул россиянин Петр Пащенко (24:53,3).
В шаге от медали остановился украинец Денис Насыко, финишировавший на 4-й строчке. Украинец выдал отличную гонку и на финальной прямой уступил россиянину всего 2 десятые секунды. В общем зачете Кубка IBU Насыко поднялся вверх еще на две строчки, и теперь занимает 16-е место.
Спринт. Мужчины
1. Эмильен Клод (Франция) (1+0) 24:35,8
2. Синдре Петтерсен (Норвегия) (0+3) +15,0
3. Петр Пащенко (Россия) (0+1) +17,5
4. Денис Насыко (Украина) (1+1) +17,7
...
12. Руслан Ткаленко (Украина) (0+3) +57,7
16. Виталий Труш (Украина) (1+0) +1:11,8
17. Андрей Доценко (Украина) (1+0) +1:14,7
27. Андрей Орлык (Украина) (2+0) +1:39,5
Напомним, женский спринт Брезно-Осрбли выиграла Камилла Бене.
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