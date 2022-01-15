Обидные 2 десятых секунды лишили Насыко медали перенесенного спринта Брезно-Осрбли

Победителем гонки стал Эмильен Клод

Денис Насыко / фото - biathlon.com.ua

В субботу, 15-го января, в словацком Брезно-Осрбли завершился перенесенный мужской спринт пятого этапа Кубка IBU.

Победителем гонки стал француз Эмильен Клод. Он финишировал за 24:35,8, имея 1 промах в лежке. С отставанием в 15 секунд к финишу прибежал норвежец Синдре Петтерсен, а тройку лидеров замкнул россиянин Петр Пащенко (24:53,3).

В шаге от медали остановился украинец Денис Насыко, финишировавший на 4-й строчке. Украинец выдал отличную гонку и на финальной прямой уступил россиянину всего 2 десятые секунды. В общем зачете Кубка IBU Насыко поднялся вверх еще на две строчки, и теперь занимает 16-е место.

Спринт. Мужчины

1. Эмильен Клод (Франция) (1+0) 24:35,8

2. Синдре Петтерсен (Норвегия) (0+3) +15,0

3. Петр Пащенко (Россия) (0+1) +17,5

4. Денис Насыко (Украина) (1+1) +17,7

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12. Руслан Ткаленко (Украина) (0+3) +57,7

16. Виталий Труш (Украина) (1+0) +1:11,8

17. Андрей Доценко (Украина) (1+0) +1:14,7

27. Андрей Орлык (Украина) (2+0) +1:39,5

Напомним, женский спринт Брезно-Осрбли выиграла Камилла Бене.