Бене выиграла спринт в Брезно-Осрбли. Журавок – 16-я

Результаты гонки пятого этапа Кубка IBU

Юлия Журавок / фото - biathlon.com.ua

В пятницу, 14-го января, в словацком Брезно-Осрбли завершился женский спринт, который прошел в рамках пятого этапа Кубка IBU .

Победительницей гонки стала француженка Камилла Бенед, которая «чисто» отстреляла все огневые рубежи и финишировала со временем 19:51,1. Второе и третье место достались представительницам сборной России Евгении Буртасовой и Наталье Гербуловой, прибежавшим к финишной черте с отставанием в 13,4 и 18,2 секунды соответственно.

Лучшей среди сборной Украины стала Юлия Журавок. Спортсменка продемонстрировала отличную стрельбу, но значительно уступила в скорости на лыжне. Самая опытная представительница сборной в этой гонке Вита Семеренко, допустив пять промахов, решила не заканчивать гонку.

Спринт. Женщины

1. Камилла Бене (Франция) (0+0) 19:51,1

2. Евгения Буртасова (Россия) (0+0) +13,4

3. Наталья Гербулова (Россия) (0+0) +18,2

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16. Юлия Журавок (Украина) (0+0) +1:04,9

26. Екатерина Бех (Украина) (1+1) +1:25,7

27. Ольга Абрамова (Украина) (1+0) +1:27,6

39. Валерия Дмитренко (Украина) (0+1) +1:56,7

50. Кристина Дмитренко (Украина) (0+1) +2:30,6

DNF. Вита Семеренко (Украина) (3+2)

Напомним, трое украинских биатлонистов не смогли попасть на Rубок IBU из-за проблем с визами.