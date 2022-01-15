Партнеры не поддержали темп Пидручного, но Украина все равно высоко финишировала в эстафете
Пидручный: «Старался не просто отсиживаться, а задавать темп»
Украинский биатлонист расстроился из-за одного промаха при стрельбе лежа
15 января 18:01
Фото: Getty Images
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:
«Гонка получилась довольно хорошая. Один этот выстрел лежа (вздыхает)… Как всегда – один промах. Но пытался стрелять быстро. На стрельбу я пришел со спортсменом из Германии и пошел в нескольких секундах за ним, догнал группу. Поэтому, думаю, та скорость на стрельбе лежа была оправдана. По трассе старался догонять с первого круга – догнал немца, который был впереди, чтобы держать высокую скорость. На втором круге старался не просто отсиживаться, а задавать темп. Ну и на последнем круге тоже вышел в нескольких секундах за французом и белорусом, догнал их, и старался навязать хорошую борьбу по трассе, по ходу гонки убегал от них. К сожалению, сильно убежать не удалось (смеется), передал в группе. Но радует, что мы среди лидеров уже догнали итальянца, поэтому гонку, безусловно, можно занести себе в актив, ею я доволен.
Волнение за товарищей по команде есть, но они сильны, опытны, думаю, все будет хорошо».
Пидручный стал одним из самых быстрых биатлонистов на своем этапе. Он допустил 1 промах и передал эстафету вторым.
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