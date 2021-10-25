Санитра рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2022

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился имеющейся информацией о трассе Олимпийских игр-2022:



Было бы лучше иметь больше информации, ведь не знаем как ветер влияет на стрельбу, сколько будет снега, а для смазчиков это очень важно. IBU планирует выезд в декабре в Китай для сервисменов и смазчиков. После этого у меня будет больше сведений о трассах и стадион в Пекине в целом. По информации о погодных условиях, там может быть -15 или -20 градусов по Цельсию и сильный ветер. Увидим, когда там окажемся.