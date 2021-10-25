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Тема дняДжошуа растерян перед реваншем с Усиком. Понимает, что нужно побеждать, но не знает как поступить с тренером
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Санитра рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2022

В декабре у тренера сборной Украины должно появиться больше информации о трассе в Пекине
Olympics Пекин-2022
20:18
Санитра рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2022
Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра поделился имеющейся информацией о трассе Олимпийских игр-2022:

Насчет условий и трассы в Пекине в целом мало информации. Знаем только рельеф трассы. К ней нужно специально готовиться, ведь с самого начала там есть длительный подъем, потом разный профиль, где много поворотов – нужно работать, времени на отдых не будет. Также знаем, что приезд на стрельбище со спуска, поэтому и к этому готовимся.

Было бы лучше иметь больше информации, ведь не знаем как ветер влияет на стрельбу, сколько будет снега, а для смазчиков это очень важно. IBU планирует выезд в декабре в Китай для сервисменов и смазчиков. После этого у меня будет больше сведений о трассах и стадион в Пекине в целом. По информации о погодных условиях, там может быть -15 или -20 градусов по Цельсию и сильный ветер. Увидим, когда там окажемся.

Также Санитра рассказал, кто выступит на дебютном этапе Кубка мира-2021/22.

Источник: suspilne.media Олег Шумейко-младший
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Юрай Санитра Пекин-2022 сборная Украины (биатлон)

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