Санитра рассказал, кто выступит на дебютном этапе Кубка мира-2021/22

Юрай Санитра / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, кто представит Украину на стартовом этапе Кубка мира-2021/22:



Не будем использовать полную квоту в пять спортсменов. Еще четверо будут стартовать на Кубке IBU в Идре на первой гонке – спринте.

Я так решил, исходя из прошлого сезона, потому что некоторым спортсменам необходимо поверить в себя. Поэтому думаю, что особенно для молодых спортсменов, будет лучше пробежать уверенно Кубок IBU, чем бежать Кубок мира и не показать свои лучшие качества.

Тем более, молодые стартуют в третьей и четвертой группах, где в Эстерсунде очень трудно держать шаг с первыми спортсменами.

На это время точно ясно, что на первый этап забронированы места для Пидручного и Примы, а еще двух биатлонистов определим во время подготовки в Бейтостелене.

Посмотрим, кому больше будут подходить Кубки IBU, и уже оттуда будем приглашать спортсменов на второй Кубок мира.