Санитра рассказал, кто выступит на дебютном этапе Кубка мира-2021/22
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, кто представит Украину на стартовом этапе Кубка мира-2021/22:
Могу сказать о первом этапе сезона. Я решил так, что в Эстерсунде, где в программе индивидуальная гонка и спринт, мы будем иметь четырех спортсменов.
Не будем использовать полную квоту в пять спортсменов. Еще четверо будут стартовать на Кубке IBU в Идре на первой гонке – спринте.
Я так решил, исходя из прошлого сезона, потому что некоторым спортсменам необходимо поверить в себя. Поэтому думаю, что особенно для молодых спортсменов, будет лучше пробежать уверенно Кубок IBU, чем бежать Кубок мира и не показать свои лучшие качества.
Тем более, молодые стартуют в третьей и четвертой группах, где в Эстерсунде очень трудно держать шаг с первыми спортсменами.
На это время точно ясно, что на первый этап забронированы места для Пидручного и Примы, а еще двух биатлонистов определим во время подготовки в Бейтостелене.
Посмотрим, кому больше будут подходить Кубки IBU, и уже оттуда будем приглашать спортсменов на второй Кубок мира.
Напомним, что биатлонистка женской сборной Анна Кривонос пропустит несколько недель подготовки из-за жуткого падения на роликах.
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