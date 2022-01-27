Меркушина, которую «отцепили» от ОИ, попала в топ-10 ЧЕ в индивидуальной гонке
Составы сборной Украины на спринты чемпионата Европы
В гонках выступят 12 украинцев
19:27
Тарас Лесюк / Фото: Андрей Иванов
Завтра, 28 января, в Арбере, Германия, пройдут спринты чемпионата Европы по биатлону.
Украину на предстоящих стартах представят 12 спортсменов.
Мужская сборная Украины:
18. Андрей Доценко
34. Тарас Лесюк
40. Виталий Труш
51. Денис Насыко
102. Руслан Ткаленко
116. Андрей Орлык
Женская сборная Украины:
21. Анастасия Меркушина
24. Ольга Абрамова
31. Вита Семеренко
55. Юлия Журавок
78. Валерия Дмитренко
106. Анна Кривонос
Напомним, что Лесюк стал шестым в индивидуальной гонке, а Меркушина – седьмой.