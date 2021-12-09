IBU опубликовал календарь Кубка мира-2021/22 по биатлону
Стал известен состав женской сборной Украины в спринте на третий этап Кубка мира в Хохфильцене
Сестры Семеренко и Меркушина не побегут гонку в Хохфильцене
Женская сборная Украины по биатлону / Фото - sport.24tv.ua10 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женский спринт.
Сборная команда Украины побежит в таком составе: Дарья Блашко (33), Елена Билосюк (42), Юлия Джима (57), Ирина Петренко (73), Ольга Абрамова (104).
Начало спринта – в 15.15.
Напомним, что заменит Анастасию Меркушину, которая вернулась в Украину из-за проблем со здоровьем. Вита и Валентина Семеренко будут выступать на Кубке IBU.
Этап в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.
Состав мужской сборной Украины на спринтерскую гонку в Хохфильцене.
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