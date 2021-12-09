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Стал известен состав женской сборной Украины в спринте на третий этап Кубка мира в Хохфильцене

Сестры Семеренко и Меркушина не побегут гонку в Хохфильцене

Биатлон Кубок мира по биатлону
21:00
Стал известен состав женской сборной Украины в спринте на третий этап Кубка мира в Хохфильцене
Женская сборная Украины по биатлону / Фото - sport.24tv.ua
10 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женский спринт.

Сборная команда Украины побежит в таком составе: Дарья Блашко (33), Елена Билосюк (42), Юлия Джима (57), Ирина Петренко (73), Ольга Абрамова (104).

Начало спринта – в 15.15.

Напомним, что заменит Анастасию Меркушину, которая вернулась в Украину из-за проблем со здоровьем. Вита и Валентина Семеренко будут выступать на Кубке IBU.

Этап в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.

Состав мужской сборной Украины на спринтерскую гонку в Хохфильцене.
Источник: https://www.biathlon.com.ua/comments/11615-startovie-sostavi-zavtrashnih-gonok Владимир Кириченко
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