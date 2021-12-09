Стал известен состав женской сборной Украины в спринте на третий этап Кубка мира в Хохфильцене

Сестры Семеренко и Меркушина не побегут гонку в Хохфильцене





Женская сборная Украины по биатлону / Фото - sport.24tv.ua 10 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женский спринт.



Сборная команда Украины побежит в таком составе: Дарья Блашко (33), Елена Билосюк (42), Юлия Джима (57), Ирина Петренко (73), Ольга Абрамова (104).



Начало спринта – в 15.15.



Напомним, что заменит Анастасию Меркушину, которая вернулась в Украину из-за проблем со здоровьем. Вита и Валентина Семеренко U.



Этап в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.



Состав мужской сборной Украины на спринтерскую гонку в Хохфильцене.

10 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женский спринт.Сборная команда Украины побежит в таком составе:(33),(42),(57),(73),(104).Начало спринта – в 15.15.Напомним, что заменит, которая вернулась в Украину из-за проблем со здоровьем. будут выступать на Кубке IB U.Этап в Хохфильцене пройдет с 10 по 12 декабря.Состав мужской сборной Украины на спринтерскую гонку в Хохфильцене.