Тарьей Бё высказался о завершении карьеры после Олимпиады

Тарьей Бе / фото - Getty Images

Олимпийский чемпион Тарьей Бе высказался о завершении карьеры. Норвежец признался, что Олимпиада в Пекине в 2022 году, вероятней всего, станет для него последней. Слова 11-кратного чемпиона мира приводит Fondo Italia.

Пекин-2022 будет моей последней Олимпиадой. Думаю, продолжать еще пять лет – это слишком. Я просто сосредотачиваюсь на ближайших Играх. Я не завершу карьеру в следующем году, но не думаю, что буду продолжать еще четыре года.

На Олимпиаде-2026 в Антерсельве я в любом случае буду. Если не спортсменом, то зрителем. Может, буду работать на телевидении».