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Тарьей Бё высказался о завершении карьеры после Олимпиады

В 2026 норвежец не планирует участвовать на Играх
Биатлон
21:14
Тарьей Бё высказался о завершении карьеры после Олимпиады
Тарьей Бе / фото - Getty Images

Олимпийский чемпион Тарьей Бе высказался о завершении карьеры. Норвежец признался, что Олимпиада в Пекине в 2022 году, вероятней всего, станет для него последней. Слова 11-кратного чемпиона мира приводит Fondo Italia.

«Сейчас сложно даже просто попасть в команду. Ты знаешь, что способен взять медаль. Но сначала ты соревнуешься за попадание в национальную команду, потом – за попадание в четверку, а еще есть смешанная эстафета, в которой бегут только двое мужчин. Но я бы это ни на что не променял. Несмотря на сильную конкуренцию, мы помогаем друг другу развиваться. Мы нужны друг другу, даже если хотим обыграть друг друга.

Пекин-2022 будет моей последней Олимпиадой. Думаю, продолжать еще пять лет – это слишком. Я просто сосредотачиваюсь на ближайших Играх. Я не завершу карьеру в следующем году, но не думаю, что буду продолжать еще четыре года.

На Олимпиаде-2026 в Антерсельве я в любом случае буду. Если не спортсменом, то зрителем. Может, буду работать на телевидении».

Ранее стало известно, сколько Тарьей заработал за предыдущий сезон.

 

Антон Кривенко
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Тарьей Бё

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