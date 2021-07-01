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Трехкратный чемпион мира Жаклен сломал запястье

Травма не помешает французу продолжить тренировки
Биатлон
12:30
Трехкратный чемпион мира Жаклен сломал запястье
Эмильен Жаклен / фото - Sport1

Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен получил травму во время тренировки. Француз сломал кость запястья, однако на боль не жалуется и продолжает подготовку к сезону. Об этом биатлонист сообщил в своем Instagram.

«У меня перелом крючковидной кости. К счастью, ничего не болит, тренировки продолжаются, но с осторожностью.

Прислушиваться к своему телу – залог продуктивности». 

Немецкая биатлонистка ранее пожаловалась на результат сборной Германии на чемпионате Европы по футболу.

Антон Кривенко
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Эмильен Жаклен

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