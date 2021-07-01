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Трехкратный чемпион мира Жаклен сломал запястье
Травма не помешает французу продолжить тренировки
12:30
Эмильен Жаклен / фото - Sport1
Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен получил травму во время тренировки. Француз сломал кость запястья, однако на боль не жалуется и продолжает подготовку к сезону. Об этом биатлонист сообщил в своем Instagram.
«У меня перелом крючковидной кости. К счастью, ничего не болит, тренировки продолжаются, но с осторожностью.
Прислушиваться к своему телу – залог продуктивности».
Немецкая биатлонистка ранее пожаловалась на результат сборной Германии на чемпионате Европы по футболу.
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