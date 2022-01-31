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Тренер сборной Украины вышел из самоизоляции накануне Олимпиады-2022

Ященко сдал негативный тест на коронавирус
Olympics Пекин-2022
13:08
Тренер сборной Украины вышел из самоизоляции накануне Олимпиады-2022
Фото: НОК Украины

Тренер сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал негативный тест на COVID-19 и вышел из самоизоляции накануне Олимпийских игр-2022:

Я очень рад, что все так произошло и я могу вернуться к активной деятельности. Чувствую я себя здорово. Уже с утра, по процедуре, сдал очередной тес. Сейчас здесь -16 и очень сильный ветер, так что приняли решение не ехать на биатлонный стадион при такой погоде. В Олимпийской деревне проведем тренировку, разомнемся.

Отметим, что старший тренер мужской сборной Юрай Санитра еще не вышел из карантина.

Источник: noc-ukr.org Олег Шумейко-младший
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Сборная Украины по биатлону

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