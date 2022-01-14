Трое украинских биатлонистов не смогли попасть в Европу из-за проблем с визами

При этом Кинаш мог бороться за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU

Степан Кинаш имел отличные шансы побороться за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU/ Фото - Павло Заровецький

На стартовавшем на этой неделе юниорском этапе Кубка IBU в словенской Поклюке украинские болельщики заметили отсутствие двух лидеров мужской команды – Степана Кинаша и Романа Боровика.

Как удалось выяснить XSPORT.ua, двое этих спортсменов, а также 18-летняя Анна Скрипко не смогли выехать в Европу после новогоднего сбора в Сянках из-за перебора дней в Шенгене. Напомним, по условиям безвизового режима, граждане Украины могут находиться в странах Шенгенской зоны не более 90 дней на каждые 180 календарных дней.

Для более долгосрочных поездок нужно открывать национальную визу одной из европейских стран либо иметь любой другой документ, который подтверждает право на долгосрочное пребывание в Шенгене. Такие визы имеются у спортсменов основной команды и резерва, а вот про юниоров в Федерации биатлона и Министерстве спорта, похоже, забыли.

Все бы ничего, однако тот же Степан Кинаш имел отличные шансы побороться за победу в общем зачете юниорского Кубка IBU, в котором до начала этапа в Поклюке он находился на 3-й позиции. При этом два лидера этого самого зачета – поляк Гунка и словенец Видмар данный этап также пропускают.

Теперь остается надеяться, что до начала юниорского чемпионата Европы, который также запланирован в Поклюке с 19 января, спортсменам успеют оформить визу одной из европейских стран. Как сообщил нашему порталу Степан Кинаш, на данный момент они уже подали документы в посольство, и в случае положительного исхода, должны отправиться в Словению 17-го января.

Отметим, что кроме гонок чемпионата Европы в Поклюке, в зачет юниорского Кубка IBU также пойдут гонки чемпионата мира, который в конце февраля состоится в американском Солт-Лейк-Сити.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua