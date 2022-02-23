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Цымбал: «Если подводить общий итог Олимпиады, то выступили мы плоховато»

Биатлонист в интервью XSPORT.ua – о Пекине, коронавирусе и новорожденном сыне
Olympics Олимпийское движение
23 февраля 11:05
Цымбал: «Если подводить общий итог Олимпиады, то выступили мы плоховато»
Богдан Цымбал/ Фото - XSPORT

Для украинского биатлониста Богдана Цымбала Олимпийские игры в Пекини стали первыми в карьере. При этом во время самих Игр в жизни спортсмена произошло не менее важное событие – он впервые стал отцом.

По возвращению в Украину в интервью XSPORT.ua Богдан рассказал о своих впечатлениях с пекинской Олимпиады, подвел итоги выступления, а также поделился подробностями, почему не отправился домой на роды к жене:

Богдан, чем тебе запомнились прошедшие Олимпийские игры в Пекине? Какую гонку мог бы выделить для себя?

В первую очередь мне Олимпиада запомнилась не гонками, а самим действом, которое происходило в Пекине. Все-таки это первая для меня Олимпиада. Не знаю, как было раньше, но здесь мы все время находились в олимпийской деревне, выезжали только на стадион. Особой свободы в перемещениях не было: отель, столовая, стадион. 

А так мне понравилась наша эстафетная гонка, хоть я и не доволен своим последним кругом. Но там такие горы, что даже лидеров часто накрывало, было очень тяжело. Если подводить общий итог, то выступили мы плоховато. Я понимаю, что за медали тяжело было бы бороться, но в той же эстафете мы могли быть где-то рядом. По крайней мере очень этого хотелось. Что касается личных гонок, то пытался показать максимум, но этого явно не получилось. Сейчас немного обидно.

Уже разобрались, почему случилось резкое западение скорости на последнем круге в эстафете?

Да, я уже понял. Мы проанализировали по часам, и сделали вывод, что я слишком быстро пробежал второй круг, из-за чего на последнем меня почти сразу накрыло. Не мог понять, что происходит, полностью свело ноги, руки, ничего не мог сделать. Хорошо, что потом немного отпустило и уже смог удержаться до финиша за Легрейдом и Лессером.

Цымбал на первом этапе эстафетной гонки/ НОК Украины

В Пекине нашу сборную постоянно преследовали проблемы с коронавирусом. Как лично ты отнесся к этой ситуации, не было ли лишних переживаний?

Я был спокоен. Мы ведь постоянно пользовались антисептиками, везде были в маске. Только в комнате и на лыжне снимали их. Поэтому не знаю, как там можно было заболеть. Конечно, это возможно, но все меры предосторожности мы соблюдали. Естественно, это неприятные моменты, когда у кого-то был позитивный тест, а особенно когда были скачки в показателях. Из-за этого много спортсменов не смогли выступить, и это обидно. Но я слишком не зацикливался на этих тестах, как-то по барабану было (смеется). Если суждено было заболеть, то этого не избежать.

Недавно в твоей жизни случилось еще одно важное событие – ты стал отцом. При этом изначально сообщалось, что ты планируешь отправиться на роды к жене, но в итоге ты предпочел остаться на соревнованиях. Тяжело далось решение?

Да, на роды попасть не смог, так как к тому времени уже был в Китае (смеется). Все-таки к Олимпиаде мы шли 4 года, поэтому хотелось себя проявить. Даже еще до начала Игр. И считаю, что мне это удалось, были неплохие гонки в Оберхофе и Рупольдинге. Это было приятно, что я пожертвовал очень важным моментом в жизни, отдался полностью работе, и это в какой-то мере оправдалось.

Удастся ли сейчас отдохнуть перед заключительными этапами Кубка мира, ведь дома предстоят бессонные ночи?

Он у меня спокойный (новорожденный сын Григорий – прим. XSPORT.ua), все будет хорошо. Я за это не переживаю (смеется).

Напомним, ранее итоги Олимпиады для XSPORT.ua проанализировал капитан мужской команды Дмитрий Пидручный.

Максим Чеберяка, XSPORT.ua

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Богдан Цымбал Сборная Украины по биатлону Пекин-2022

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