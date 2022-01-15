Цымбал: «На самом деле, можно держать темп лидеров»

Фото: biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Богдан Цымбал прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:

Немного «гуляют» флажки, оно не особо заметно, но на этом стрельбище даже малейший ветерок может сделать поправку в твоей стрельбе. Я услышал подсказку Юрая, проанализировал его слова, и когда пришел на рубеж то увидел, что ветра нет, погода такая, как была на пристрелке».