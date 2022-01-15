Цымбал – о личном рекорде на Кубке мира: «Я отработал на максимум»
Цымбал: «На самом деле, можно держать темп лидеров»
Украинский биатлонист – о своем выступлении в эстафете
15 января 18:40
Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Богдан Цымбал прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:
«На самом деле, можно держать темп лидеров, но я со старта немного быстро начал – ринулся первым, догнали итальянца, но у меня не хватило уже потом. Круг довольно быстрый, и когда начинают взвинчивать темп, уже немного страшновато держаться за ребятами. На втором круге я уже отстал от россиянина и белоруса, а на финишном уже не хватило сил, чтобы бороться так, как нужно.
Немного «гуляют» флажки, оно не особо заметно, но на этом стрельбище даже малейший ветерок может сделать поправку в твоей стрельбе. Я услышал подсказку Юрая, проанализировал его слова, и когда пришел на рубеж то увидел, что ветра нет, погода такая, как была на пристрелке».
Напомним, Украина финишировала шестой. После гонки главный тренер команды заявил, что сегодня был не день Цымбала.
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