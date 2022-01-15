Санитра: «Шестое место – показатель нашего уровня»
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о шестом месте команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:
«На первых двух этапах Артем и Дмитрий сделали хорошую работу. На трассе выглядели очень хорошо – Пидручный показал второе время ногами.
Сегодня у Цымбала был не его день, который не пробежал так как в спринте. Особенно были проблемы на последнем круге, где очень много проиграл.
Антону Дудченко было тяжело бежать на финише без контакта. Думаю, что на это время 6-я позиция – это показатель нашего уровня.
Надо еще что-то доработать, иметь свой день. Все хорошо стреляют, быстро бегут, поэтому, если хотим быть на высших позициях, надо быть готовыми на 100%.
Роль финишера? На это время показала, что вторая позиция Пидручного – очень хорошая. Думаю, Дудченко от старта к старту получает больше опыта и будет прогрессировать на этой позиции (финишера – прим.).
На это время не имею другого варианта с финишером».
Это была третья мужская эстафета в этом сезоне. Ранее сборная Украины финишировала пятой в Эстерсунде и седьмой в Хохфильцене.
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