Санитра: «Шестое место – показатель нашего уровня»

Юрай Санитра / Фото: Дмитрий Евенко

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра поделился мнением о шестом месте команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге:

Сегодня у Цымбала был не его день, который не пробежал так как в спринте. Особенно были проблемы на последнем круге, где очень много проиграл.

Антону Дудченко было тяжело бежать на финише без контакта. Думаю, что на это время 6-я позиция – это показатель нашего уровня.

Надо еще что-то доработать, иметь свой день. Все хорошо стреляют, быстро бегут, поэтому, если хотим быть на высших позициях, надо быть готовыми на 100%.

Роль финишера? На это время показала, что вторая позиция Пидручного – очень хорошая. Думаю, Дудченко от старта к старту получает больше опыта и будет прогрессировать на этой позиции (финишера – прим.).

На это время не имею другого варианта с финишером».