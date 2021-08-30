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Велепец: «Не ожидали борьбы за призовые места на летнем чемпионате мира»

Главный тренер команды доволен результатами Джимы
Биатлон
22:21
Велепец: «Не ожидали борьбы за призовые места на летнем чемпионате мира»
Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнением о выступлении команды на летнем чемпионате мира.

Урош, поздравляем с двумя серебряными медалями команды на летнем чемпионате мира!

Спасибо! Но, если честно, мы даже не ожидали, что в Нове-Место получится бороться за призовые места.

Перед этим на тренировочном сборе была довольно сложная работа, и два-три дня отдыха перед чемпионатом было конечно не достаточно, чтобы подготовиться к стартам.

В таком случае, с учетом стартов под нагрузками, какое общее впечатление от выступлений девушек на этом чемпионате?

Изначально мы не собирались выступать на этом чемпионате. Еще в мае планировалось, что в Нове Место поедет резерв, как и в мужской команде.

Впервые вопрос о летнем чемпионате задала Лена Билосюк месяца два назад. Я тогда ответил – что если есть желание, можно пробежать.

Потом Юля подошла и тоже сказала, что хотела бы выступить. Я понимаю девчонок: им хочется разнообразить монотонные тренировки стартами, посоревноваться… И тогда мы приняли решение, что повезем на чемпионат основную команду.

О Джиме говорить проще всего, потому что она уже прошлой зимой показала, что готова демонстрировать стабильно высокие результаты.

И сейчас на фоне усталости это, конечно, не тот максимум, который мог быть. Но ее общий уровень позволяет бороться с этими соперницами и на этой стадии подготовки к сезону.

Юлия Джима, которая в Нове Место, Чехия, завоевала два серебра, также высказалась о своем выступлении.

Источник: biathlon.com.ua Олег Шумейко-младший
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Урош Велепец Юлия Джима

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