Велепец: «Не ожидали борьбы за призовые места на летнем чемпионате мира»

Урош Велепец / Фото: biathlon.com.ua

Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец поделился мнением о выступлении команды на летнем чемпионате мира.



Урош, поздравляем с двумя серебряными медалями команды на летнем чемпионате мира!

Перед этим на тренировочном сборе была довольно сложная работа, и два-три дня отдыха перед чемпионатом было конечно не достаточно, чтобы подготовиться к стартам.

В таком случае, с учетом стартов под нагрузками, какое общее впечатление от выступлений девушек на этом чемпионате?

Впервые вопрос о летнем чемпионате задала Лена Билосюк месяца два назад. Я тогда ответил – что если есть желание, можно пробежать.

Потом Юля подошла и тоже сказала, что хотела бы выступить. Я понимаю девчонок: им хочется разнообразить монотонные тренировки стартами, посоревноваться… И тогда мы приняли решение, что повезем на чемпионат основную команду.

О Джиме говорить проще всего, потому что она уже прошлой зимой показала, что готова демонстрировать стабильно высокие результаты.

И сейчас на фоне усталости это, конечно, не тот максимум, который мог быть. Но ее общий уровень позволяет бороться с этими соперницами и на этой стадии подготовки к сезону.