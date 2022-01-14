Украинка попала в призы на этапе Всемирной серии женского монобоба в Винтерберге

Лидия Гунько показала лучший результат в карьере

Фото: КП в Украине

Украинская бобслеистка Лидия Гунько стала третьей на этапе Всемирной серии женского монобоба в немецком Винтерберге.

По итогам двух заездов 28-летняя Гунько показала время 2.02,23.

Третье место – лучший результат в карьере украинки на этапах Всемирной серии.

15 января пройдет этап Всемирной серии в Санкт-Мориц, Швейцария, по итогам которого станет известно, получит ли Украина олимпийскую лицензию в Пекин-2022 в женском монобобе.

Напомним, ранее скелетонист Владислав Гераскевич неудачно выступил на этапе Кубка мира в Германии.