Гераскевич: «Немецкая команда подала протест на свой же трек и продавила это решение»
Украинка попала в призы на этапе Всемирной серии женского монобоба в Винтерберге
Лидия Гунько показала лучший результат в карьере
14 января 20:32
Фото: КП в Украине
Украинская бобслеистка Лидия Гунько стала третьей на этапе Всемирной серии женского монобоба в немецком Винтерберге.
По итогам двух заездов 28-летняя Гунько показала время 2.02,23.
Третье место – лучший результат в карьере украинки на этапах Всемирной серии.
15 января пройдет этап Всемирной серии в Санкт-Мориц, Швейцария, по итогам которого станет известно, получит ли Украина олимпийскую лицензию в Пекин-2022 в женском монобобе.
Напомним, ранее скелетонист Владислав Гераскевич неудачно выступил на этапе Кубка мира в Германии.
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