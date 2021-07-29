«Все закончится так, как и должно». Экс-чемпион двух весовых не верит в шансы Уайлдера с Фьюри

Тимоти Брэдли / фото - ESPN

Экс-чемпион двух весовых категорий Тимоти Брэдли в интервью порталу FightTime дал свой прогноз на третий бой бой Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в котором «Бронзовый бомбардировщик» попытается вернуть свой чемпионский пояс.

Уайлдер останется тем, кем и является. Понятно, что он будет работать над собой, он и должен так поступать, но это лишь слегка повлияет на начало встречи. Когда же бой наберет обороты – все вернется на свои места».