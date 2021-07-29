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«Все закончится так, как и должно». Экс-чемпион двух весовых не верит в шансы Уайлдера с Фьюри

Тимоти Брэдли дал прогноз на третий бой супертяжеловесов
Бокс Профессиональный бокс
20:00
«Все закончится так, как и должно». Экс-чемпион двух весовых не верит в шансы Уайлдера с Фьюри
Тимоти Брэдли / фото - ESPN

Экс-чемпион двух весовых категорий Тимоти Брэдли в интервью порталу FightTime дал свой прогноз на третий бой бой Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) и Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), в котором «Бронзовый бомбардировщик» попытается вернуть свой чемпионский пояс.

«Я считаю, что у Тайсона Фьюри есть и физическое, и психологическое преимущество. И вы должны подумать об этом. Он умеет в ринге все. И он уже показал, как побить Уайлдера. Это все еще проблема для Деонтея.

Уайлдер останется тем, кем и является. Понятно, что он будет работать над собой, он и должен так поступать, но это лишь слегка повлияет на начало встречи. Когда же бой наберет обороты – все вернется на свои места».

Напомним, Фьюри показал, как готовится к бою с Уайлдером.

Источник: Fightnews.info Михаил Рыбак
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Теги

Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер Тимоти Брэдли

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