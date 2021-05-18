19-летний подопечный Синепупова проведет дебютный бой в профи-боксе

АПЛ. «Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Видео трансляция
20:00
19-летний украинский боксер второго среднего веса Ростислав Перов, который тренируется под руководством известного украинского тренера, в прошлом прославленного боксера Андрея Синепупова, 19 мая проведет свой дебютный бой в профессиональном боксе.
Киевлянин выйдет в ринг в шоу Champion Boxing Promotion, которое состоится в среду в Pochayna Event Hall. Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.
Соперником Перова станет боксер из Бердянска Николай Алексеев (0-1, 0 КО).
Главным боем вечера, напомним, станет битва за пояс чемпиона Украины в супертяжелом весе между Александром Бабичем (5-0, 5 КО) и Иваном Швайко (3-1, 2 КО).
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