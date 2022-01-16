Экс-чемпион мира: «Фьюри победил бы большинство великих супертяжеловесов»
«2 поражения против 0. Зато 6 кубиков против 0». Фьюри высмеял Джошуа
«Цыганский Король» отметил отличную форму AJ на фоне неубедительных достижений в боксе
08:35
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) высмеял своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), отметив отличную форму AJ на фоне неубедительных, по-мнению «Цыганского Короля», достижений в боксе.
«24 победы против 31. 2 поражения против 0. Ни одного пояса против всех поясов. Зато 6 кубиков против 0».
24W 31W— TYSON FURY (@Tyson_Fury) January 15, 2022
2L 0L
0 Belts All the belts
6 Abs though 0 Abs pic.twitter.com/iFEeNK8cRV
Тайсон Фьюри убежден, что Энтони Джошуа не сможет противостоять Александру Усику (19-0, 13 КО).
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