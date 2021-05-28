Лопес: «Я заслужил титул WBC в ринге с лучшим бойцов P4P – Ломаченко, а кого побил Хэйни?»
«26 июня». Ломаченко продолжает подготовку к возвращению в ринг после полуторагодового простоя
Украинец сразится с японцем Накатани в Лас-Вегасе
13:27
Василий Ломаченко / Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) продолжает подготовку к поединку с японцем Масаеши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
Как признался украинец, выбор Накатани следующим соперником случился неспроста. Лома хочет расправиться с японцем увереннее, чем это удалось его последнему обидчику Теофимо Лопесу (16-0, 12 KO).
Василий опубликовал изображения в своем Instagram с лаконичной подписью:
26 июня
Напомним, что Ломаченко вошел в десятку лучших боксеров по версии ESPN.
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