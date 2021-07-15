Вслед за Усиком. Бриедис объявил о смене дивизионе
А как же хэвивейт? Бриедис в сентябре может выйти на поединок с Чеслаком, а в 2022 году – с Околи
Чемпион IBF намерен продолжить выступления в первом тяжелом весе
12:24
Майрис Бриедис / Фото - euro.com.uaПромоутер чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом дивизионе Майриса Бриедиса (21-1, 19 КО) Калле Зауэрланд рассказал о карьерных планах своего подопечного.
Цитирует Зауэрланда RingPolska.
«У нас есть обязательный претендент (Михал Чеслак – прим.). Этот бой состоится где-то в сентябре. Ранее разговаривал с промоутером Лоуренса Околи Эдди Хирном. Мы все заинтересованы в организации этого поединка. Думаю, он может состояться в декабре или январе».
Ранее Маирис сообщил, что намерен продолжить карьеру в супертяжелом дивизионе.
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