Величайшее ограбление 21 века. Стала известна статистика ударов боя Вальдес – Консейсао
А как же реванш с Консейсао? Вальдес намерен встретится с победителем боя Стивенсон – Херринг
Чемпион WBC высказался о спорной победе над бразильцем
09:35
Оскар Вальдес и Робсон Консейсао / Фото - badlefthookЧемпион мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе мексиканец Оскар Вальдес (30-0, 23 КО) защитил титул в поединке с бразильцем Робсоном Консейсао (16-1, 8 КО).
После поединка Вальдес объяснил, почему не показал себя с лучше стороны, а также рассказал о дальнейших планах.
Цитирует мексиканца fightnews.com.
«Я пережил тяжелую неделю. Прошу прощения у фанатов за весь этот шум. Я достаточно пережил, но все же выиграл этот бой. Мы сделали то, что должны били сделать и теперь нужно перейти к следующей главе. Робсон здесь кричит мне в лицо. Мы взрослые люди, не нужно этого делать. Я понимаю, что он расстроен, потому что хочет стать чемпионом мира. Но не нужно указывать на меня и кричать мне в лицо. Я достаточно пережил на это неделе. Я пытался устроить хорошее шоу для фанатов, дать им то, что они хотели увидеть. Но ты не можешь выиграть бой, постоянно убегая. Теперь я хочу встретиться с победителем боя между Шакуром Стивенсоном и Джамелом Херрингом. Давайте сделаем это».
Напомним, что поединок между Вальдес – Консейсао состоялся на арене Casino Del Sol в Тусоне (штат Аризона, США). Победу по итогам 12 раундов единогласным решением судей одержал мексиканец.