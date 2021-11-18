Гассиев проведет еще один поединок до конца года. Соперник – известный боксер
А когда же будут топы? Гассиев вернется в ринг в поединке с опытным украинцем Руденко
Бой состоится в конце 2021 года
09:18
Мурат Гассиев / Фото - eurosportПромоутер Алексей Авсецин сообщил дату и место возвращения в ринг российского тяжеловеса Мурата Гассиева (28-1, 21 КО).
«Мурат Гассиев 25 декабря в Сочи проведет бой с Андреем Руденко за пояс IBF Intercontinental».
28-летний россиянин в октябре 2020-го дебютировал в тяжелом весе и провел два успешных боя. В последнем поединке Гассиев, который состоялся в июле этого года, Мурат техническим нокаутом в 4-м раунде победил немца Михаэля Валлиша.
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Что касается 38-летнего Андрея Руденко (34-5, 20 KO), то он уже боксировал со звездами российского бокса. В 2017 году украинец в Москве единогласным решением проиграл Александру Поветкину.
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