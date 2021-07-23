Немного заплыл. Гассиев и Валлиш прошли взвешивание
Гассиев побил очередного «середняка» и добыл вторую победу в супертяжелом весе
Судья остановил бой после четвертого раунда
07:57
Фото: ТАСС
Российский супертяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) победил представителя Германии Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО).
Бой продлился четыре раунда. Уровень этих боксеров несопоставим, а поэтому неудивительно, что после первого же серьезного попадания от Гассиева Валлиш оказался в нокдауне – затем добивание и судья останавливает бой.
Таким образом Гассиев одержал вторую победу в супертяжелом весе. В предыдущем поединке он в первом раунде остановил Нури Сефери (41-10, 23 КО).
После боя 27-летний Мурат заявил: «Я нахожусь на дне супертяжелого веса, но сделаю все, чтобы добраться до чемпионских поединков».
Напомним, Гассиев сдержано высказался о реванше против украинца Александра Усика.