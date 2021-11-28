А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо

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Отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью SecondsOut рассказал о дальнейших планах своего сына:



Мы проведем следующий бой в фервале, и весной поединок с Тейлором. Мы будем идти по начертанному пути. Это вообще ничего не меняет. Я не верю в такое решение судей. Все в этом мире можно купить.