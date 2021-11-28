Отец Лопеса: «Все знают, что Теофимо победил в этом поединке. Я насчитал 10:2 или 9:3»
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Не особо верится в то, что это возможно
28 ноября 19:38
Фото: Thriller
Отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью SecondsOut рассказал о дальнейших планах своего сына:
Время двигаться вверх. Мы поднимемся в 140 фунтов, несмотря на это еб**ее поражение. Нам стоило оставаться в Top Rank, с людьми, которые нас любят, а не идти на DAZN. Ты учишься на своих ошибках.
Мы проведем следующий бой в фервале, и весной поединок с Тейлором. Мы будем идти по начертанному пути. Это вообще ничего не меняет. Я не верю в такое решение судей. Все в этом мире можно купить.
Напомним, что Лопес проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO), с чем Лопес-старший в корне не согласен.