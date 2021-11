Хэйни – Камбососу: «Проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Девин Хэйни (26-0, 15 KO) прокомментировал победу новоиспеченного абсолютного чемпиона в его весовой категории австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над соотечественником Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

Congrats @georgekambosos well deserved victory you worked hard for it! Let’s make it happen for all the belts ! #RealUndisputed