Статистика ударов в бою Лопес – Камбосос
Хэйни – Камбососу: «Проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы»
Американец бросил вызов новоиспеченному абсолютному чемпиону
10:00
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Девин Хэйни (26-0, 15 KO) прокомментировал победу новоиспеченного абсолютного чемпиона в его весовой категории австралийца Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) над соотечественником Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).
«Поздравляю Джордж Камбосос, заслуженная победа, для которой ты много трудился! Проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы».
Congrats @georgekambosos well deserved victory you worked hard for it! Let’s make it happen for all the belts ! #RealUndisputed— Devin Haney (@Realdevinhaney) November 28, 2021
Джордж Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.