А не много ли о себе думает? Фьюри заявил, что вобрал в себя лучшее от Али, Тайсона, Льюиса и Кличко
Обладатель пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) уверен, что обладает лучшими качествами легендарных супертяжей прошлого:
Неверно говорить о том, что я непобедимый. Меня считают уязвимым, но я остаюсь непобежденным после 13 лет. Поэтому уязвимым я или нет, но, видимо, во мне есть что-то, что делает меня лучший бойцом моей эпохи и лучшим бойцом, который когда-либо жил.
Буквально сегодня мы с Шугаром Хиллом говорили о том, что Мохаммеда Али особенным делала превосходная работа ног. У Майка Тайсона были скорость и мощь, позволяющие изменить ход боя. Леннокс Льюис обладал громадной мощью, желанием идти вперед и агрессией. Владимир Кличко был совершенно неудобным из-за своих габаритов.
Если вы соберете их воедино, то получусь я. У каждого из них было одно достоинство. У одного – работа ног, у второго – скорость, у третьего – габариты, у четвертого – мужество. Но если вы объедините их в одного бойца, то получится Тайсон Фьюри. Так что ни один из этих парней никогда меня не побьет.
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) заявил, что миру нужен его бой с «Цыганским королем».