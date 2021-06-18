Гвоздик: «Бой с Накатани – хороший шанс показать, что Ломаченко по-прежнему в топе»
А неплохо получается. Ломаченко показал свое умение плавания брассом
27 июня экс-лидер легкого веса проведет поединок с Накатани
22:20
Василий Ломаченко / Фото: Boxingnewsonline.net
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 KO) следующий поединок проведет 27 июня против Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).
Украинец в своем Instagram опубликовал видео, на котором экс-лидер дивизиона показал свое умения в плавании брассом:
XSPORT.ua проведет текстовую онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Накатани. Начало – около 05:00.
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