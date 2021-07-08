А почему у него тогда временный пояс? Уайт не будет претендентом на титул WBC

Похоже, Сулейман уже сам запутался в поясах своей организации

Маурисио Сулейман / Фото: skysports.com Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что обладатель временного пояса в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) не будет официальным претендентом для победителя боя полноценного чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО): «На данный момент в супертяжелом весе нет обязательного претендента. 24 июля состоится бой Фьюри – Уайлдер 3, а затем мы займемся этим вопросом. Мы слышали новости, что Уайт будет драться в августе. Мы не получали запроса на санкционирование боя за временный титул WBC. Это то, что мы видели в новостях. Это ситуация, которая постоянно развивается. Сейчас я мало что могу сказать. У нас продолжается процесс, с которым нам нужно разобраться. Как только появятся новости по этому поводу, я дам вам знать».

Жаль только Сулейман не объяснил, почему Уайт владеет временным титулом, если он не официальный претендент. Похоже, WBC стремится к WBA по количеству «непонятных» поясов, посчитать которые невозможно. К примеру, вы знали, что помимо Энтони Джошуа, поясами чемпиона мира WBA с разными приставками в супертяжелом весе также владеют Роберт Хелениус, Тревор Брайан и Мануэль Чарр? Отметим, что в легком дивизионе уживаются также два обладателя титула WBC.