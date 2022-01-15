А ты и дальше работай за копейки. Forbes посчитал, сколько заработал Джейк Пол в 2021 году
Бокс + трэшток = много денег
15 января 11:47
Джейк Пол / фото - Getty Images
Авторитетный американский журнал Forbes подсчитал, сколько смог заработать боксирующий YouTube блогер Джейк Пол в 2021 году.
За последние 12 месяцев американец провел 3 поединка по правилам бокса, одержав три победы над экс-звездами MMA. В первом, в апреле, Пол возглавил PPV-кард на стриминге Triller и нокаутом победил величайшего трэштокера ММА – Бена Аскрена.
Следующий бой состоялся на Showtime в конце лета. Тогда Джейк по очкам победил экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли. В декабре блогер вернулся на Showtime с реваншем против Вудли и одержал победу, отправив бывшую звезду UFC в глухой нокаут.
Как сообщает источник, гонорары за три поединка, плюс спонсорские контракты и PPV принесли Полу чуть более 40 миллионов долларов.
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