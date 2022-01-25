Абсолютный чемпион мира недоволен низкой позицией в рейтинге лучших боксеров Британии

Джош Тейлор требует большего уважения

Фото: Facebook Тейлора

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в Twitter отреагировал на свою позицию в списке лучших боксеров Великобритании по версии Boxrec.

Шотландец занимает четвертое место. Выше него находятся Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Каллум Смит:

Number 4 ???? what more do i gotta do to get some respect put on my name https://t.co/BxsW4JdiDD — Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) January 24, 2022

«Номер четыре? Да что же мне еще нужно сделать для того, чтобы меня хоть как-то зауважали?»

Напомним, Тейлор готовится к первой защите звания абсолютного чемпиона мира, которую он проведет 26 февраля с Джеком Кэттероллом.