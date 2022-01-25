Тейлор: «На данный момент Прогрейс не на моем радаре»
Абсолютный чемпион мира недоволен низкой позицией в рейтинге лучших боксеров Британии
Джош Тейлор требует большего уважения
13:34
Фото: Facebook Тейлора
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в Twitter отреагировал на свою позицию в списке лучших боксеров Великобритании по версии Boxrec.
Шотландец занимает четвертое место. Выше него находятся Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа и Каллум Смит:
Number 4 ???? what more do i gotta do to get some respect put on my name https://t.co/BxsW4JdiDD— Josh Taylor (@JoshTaylorBoxer) January 24, 2022
«Номер четыре? Да что же мне еще нужно сделать для того, чтобы меня хоть как-то зауважали?»
Напомним, Тейлор готовится к первой защите звания абсолютного чемпиона мира, которую он проведет 26 февраля с Джеком Кэттероллом.Ранее шотландец прошелся по Теофимо Лопесу.
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