Абсолютный чемпион засветился с огромным фингалом. Тейлор не стал юлить – прилетело в спарринге

Фото: Sky Sports

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в эфире в соцсетях появился с синяком на правом глазу. На вопрос от фанатов британец ответил прямо:



