В AIBA выплатили $10 млн долга
AIBA увеличила количество весовых категорий на международных турнирах
Изменения коснулись как мужчин, так и женщин
16:28
Любительский бокс / Фото - AIBAМеждународная федерация бокса (AIBA) увеличила количество весовых категорий с 10 до 13 у мужчин и с 10 до 12 у женщин на всех международных турнирах, которые проводятся под ее эгидой.
Отмечается, что изменения вступят в силу с 1 августа 2021. Об этом сообщает официальный сайт AIBA.
Весовые категории у мужчин будут выглядеть следующим образом: до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63,5 кг, до 67 кг, до 71 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 86 кг, до 92 кг, свыше 92 кг. Ранее боксеры выступали в весах до 49 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг.
Женские категории теперь будут выглядеть так: до 48 кг, до 50 кг, до 52 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 63 кг, до 66 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 81 кг и свыше 81 кг. До этого женщины боксировали в дивизионах до 48 кг, до 51 кг, до 54 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 64 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, свыше 81 кг.
Стоит отметить, что на Олимпийских Играх соревнования проводятся в значительно меньшем количестве весовых категорий. На Играх в Токио старты пройдут в восьми весовых категориях у мужчин и пяти – у женщин. У мужчин медали будут разыграны в весовых категориях: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг. У женщин: до 51 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг и до 75 кг.
Ранее AIBA заявила о выплате $10 млн долга перед азербайджанской компанией Benkons LLC.
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