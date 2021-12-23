Кроуфорд: «Ломаченко может стать абсолютным чемпионом легкого веса»
Али Башир: «У Ломаченко есть все, чтобы стать абсолютным чемпионом»
Американский тренер отметил работоспособность украинца
20:14
Фото: essentiallysports.com
Бывший тренер Александра Усика (19-0, 13 KO) Джеймс Али Башир заявил в интервью Youtube-каналу «Тайк Майсон», что Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) способен собрать все пояса в легком весе:
Я думаю, что ему это по силам. Я считаю, что у него есть инструменты, желание, стремление. У Ломаченко есть все, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Такие ребята, как Василий, очень сфокусированы. Настоящие профессионалы, которые двигаются только вперед. Работают на полную.
Башир считает, что Усик находится на уровне Леннокса Льюиса и Владимира Кличко.