Али Башир: «Джошуа может победить Усика автоматом и гранатой»
Али Башир: «Усик может победить Фьюри судейским решением, а также выиграет реванш у Джошуа»
Американский специалист – о защите титулов украинским супертяжеловесов
15:17
Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото - FacebookБывший тренер чемпиона чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО), Джеймс Али Башир, в интервью YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING YOUTUBE CHANNEL высказался о реванше украинца с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Я считаю, Усик может драться быстро. Я полагаю, что он может уйти от всех этих драк и возни. И может победить Фьюри судейским решением. Считаю, что он победит в таком поединке. И я скажу вам нечто другое. Если Джошуа не отбросит эту дурацкую гордость, то он проиграет и в реванше тоже. Потому что он не побьет Усика с той же психологией, с которой выходил в ринг. Он говорил, что он силен, что он улучшится, бла-бла-бла, но все говорят подобное после поражения. Он не сделает с Усиком то же, что сделал во втором бою с Руисом. Потому что в реванше будет совсем другой Усик, чем тот, который взял титулы».
«Он может выглядеть волком, который хочет сохранить свои пояса. Поэтому у Джошуа будет даже более тяжелый бой, чтобы забрать титулы обратно. Я знаю, что Усик хорош. Я хорошо его знаю. Он хочет доказать не только украинцам, но и всем людям, что победа над Энтони Джошуа не была случайным стечением обстоятельств. Будет своего рода: «Посмотрите, что я сделаю в следующий раз». Поэтому, да, я ожидаю, что второй бой будет действительно горячей битвой. Я говорил раньше, что если меня припрут к стене, то я выберу Джошуа. Сейчас же, будучи припертым к стене, я выберу Усика».
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