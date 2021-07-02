Белью: «Возвращение Усика к Анатолию Ломаченко усложняет задачу для Джошуа»
Али Башир: «Вес в 102 кг замедлит Усика, сделает его доступным для ударов Джошуа»
Бывший тренер украинца – о мегафайте в супертяжелом дивизионе
10:38
Александр Усик / Фото - boxingnews24.comЭкс-тренер супертяжеловеса Александра Усика (18-0, 13 KO), Джеймс Али Башир, в интервью YouTube-каналу BWTM AFRICA высказался относительно предстоящего поединка украинца с чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
«Вес в 102 кг замедлит Усика, сделает его доступным для ударов Джошуа. Я бы в этой ситуации думал не о весе, а о боксе и выносливости. Я бы держал вес Усика на отметке 98,5-99 кг. Вес должен прийти к нему естественным путем. Когда ты заставляешь бойца искусственно набирать килограммы, ты замедляешь его технику. Усик должен драться с весом не более 99,5 кг. При этом весе он все еще сможет двигаться. Подвижность – ключ к его успеху. Энтони Джошуа – большой и сильный парень. Я бы оставил Усика более легким, чтобы он вышел боксировать против Джошуа. Главное – бокс, а не то, кто ударит сильнее».
Напомним, поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения боя с наибольшей вероятностью станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.