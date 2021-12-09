Алина Шатерникова о поединке Лопес - Камбосос: «Первоклассный боище»
Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своими впечатлениями от победы Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом.
«Первоклассный боище! Мне много фанов писало в личку, смотрела ли я этот бой. Да, это был крутейший бой. Такое противостояние было не так ожидаемо, а результат – тем более. Насколько я читала, Камбосос был андердогом, а вышел победителем и абсолютом. Правда, на сегодняшний день, я до сих пор не поняла, абсолют он или нет. Есть категория экспертов, которые говорят, что он все-таки абсолют, и есть другая категория людей, которая говорит, что пояс WBC – франчайзинговый. Но, тем не менее, мы говорим о том, что он победил Лопеса и завоевал очень много крутых поясов.
Ожидала ли я? Мне нравился этот парень, его уверенность. Не могу сказать, что это была самоуверенность. Это был крутой боевой настрой и уверенность в собственных силах, которую он демонстрировал на всех медийных мероприятиях перед боем. Мне понравилось, как он очень уверенно парировал все выпады команды Лопеса.
По всему этому было видно, что парень вышел не просто провести бой, а вышел с психологией победителя. Он вышел с настроем: «Камон, мистер Лопес, я тебя точно сделаю!» И ему это удалось».
Австралиец, напомним, победил американца решением большинства судей и забрал у него четыре пояса чемпиона мира.
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