Алина Шатерникова о поединке Лопес - Камбосос: «Первоклассный боище»

Алина Шатерникова с Александром Усиком и Василием Ломаченко / фото - Facebook Шатерниковой

Вице-президент Национальной лиги профи-бокса Украины, экс-чемпионка мира Алина Шатерникова в эфире подкаста о боксе The Glove Show поделилась своими впечатлениями от победы Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом.

Ожидала ли я? Мне нравился этот парень, его уверенность. Не могу сказать, что это была самоуверенность. Это был крутой боевой настрой и уверенность в собственных силах, которую он демонстрировал на всех медийных мероприятиях перед боем. Мне понравилось, как он очень уверенно парировал все выпады команды Лопеса.

По всему этому было видно, что парень вышел не просто провести бой, а вышел с психологией победителя. Он вышел с настроем: «Камон, мистер Лопес, я тебя точно сделаю!» И ему это удалось».