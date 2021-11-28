Камбосос сделал то, что не удалось Ломаченко: победил Лопеса и стал абсолютом в легком весе
Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).
Уже в первом раунде Лопес накинулся на Камбососа, однако австралиец не стушевался и даже сумел отправить американца в нокдаун.
Видео первого нокдауна в бою Камбосос – Лопес:
KAMBOSOS DROPS TEÓFIMO #LópezKambososJr pic.twitter.com/8c0dNuMbHi— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
До восьмого раунда Камбосос просто деклассировал Лопеса, однако в этот момент в бою наступил перелом. Лопес перехватил инициативу и довольно уверенно забрал восьмой и девятый раунды, а в десятом и вовсе сумел оформить нокдаун.
Видео второго нокдауна в бою Камбосос – Лопес:
TEÓFIMO LÓPEZ GETS A KNOCKDOWN #LópezKambososJr pic.twitter.com/SLRUq7GcBh— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Показалось, что Лопес дожмет Камбососа, но нас ждал еще один сюжетный поворот. Австралиец блестяще провел 11-й и 12-й раунды, не оставив сомнений в своей победе. Судейское решение: 115:111 (Камбосос), 114:113 (Лопес. Что?), 115:112 (Камбосос).
The moment of glory for George Kambosos Jr. #LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 28, 2021
Таким образом, Камбосос не только завоевал статус абсолютного чемпиона мира, но и подтвердил все свои слова, сказанные перед боем. Похоже, австралийцу удалось «залезть в голову» Лопесу.
Неизвестно, была ли прописана в контракте на бой опция реванша.
Напомним, известный украинский промоутер Александр Красюк считает, что одним из следующих соперников Камбососа может стать Василий Ломаченко, который в октябре прошлого года уже имел возможность завоевать все пояса легкого веса, но уступил Лопесу.