Камбосос сделал то, что не удалось Ломаченко: победил Лопеса и стал абсолютом в легком весе

Фото: DAZN

Австралиец Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО).

Уже в первом раунде Лопес накинулся на Камбососа, однако австралиец не стушевался и даже сумел отправить американца в нокдаун.

Видео первого нокдауна в бою Камбосос – Лопес:

До восьмого раунда Камбосос просто деклассировал Лопеса, однако в этот момент в бою наступил перелом. Лопес перехватил инициативу и довольно уверенно забрал восьмой и девятый раунды, а в десятом и вовсе сумел оформить нокдаун.

Видео второго нокдауна в бою Камбосос – Лопес:

TEÓFIMO LÓPEZ GETS A KNOCKDOWN #LópezKambososJr pic.twitter.com/SLRUq7GcBh

Показалось, что Лопес дожмет Камбососа, но нас ждал еще один сюжетный поворот. Австралиец блестяще провел 11-й и 12-й раунды, не оставив сомнений в своей победе. Судейское решение: 115:111 (Камбосос), 114:113 (Лопес. Что?), 115:112 (Камбосос).

The moment of glory for George Kambosos Jr. #LópezKambososJr pic.twitter.com/Q5DwQ36wzD