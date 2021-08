Альварес и Плант договорились о поединке за все пояса суперсреднего веса

Сауль Альварес / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBC/WBA/WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) договорился о поединке с обладателем титула IBF Калебом Плантом (21-0, 12 KO), сообщает журналист ESPN Майкл Коппинджер.



PPV-поединок должен пройти в ноябре на PBC.

