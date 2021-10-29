Арум: «Альварес намекнул мне, что Бетербиев будет хорошей возможностью»
Альварес не против провести поединок с Бенавидесом
Звездный мексиканец готов к любой оппозиции
29 октября 13:45
Сауль Альварес / Фото - DAZNЧемпион мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем дивизионе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV высказался относительно возможного поединка с экс-обладателем титула Давидом Бенавидесом (24-0, 21 КО).
«Сейчас мы на 100% сосредоточены на бое против Калеба Планта, больше я ни о чем не думаю. Если одержу победу, тогда и посмотрим, что произойдет. Если в будущем мы будем рассматривать этот бой (против Бенавидеса – прим.), то я без проблем проведу его».
Канело 6 ноября будет боксировать против Калеба Планта, а Бенавидес 13 ноября встретится с Кайроном Дэвисом.
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