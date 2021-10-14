Альварес – о бое с Головкиным: «Я готов»

Канело раскритиковал GGG

Фото: Getty Images

Чемпион мира WBC, WBA, WBO во втором среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) высказался о возможном третьем поединке против казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО):

«Да, я готов. Готов ко всему. Я всегда готов сделать самые крутые бои из возможных. Вы, журналисты, постоянно спрашиваете меня о трилогии. В отличие от него, я делаю реальные бои, делаю важные вещи для бокса. А чем он занят? Где он вообще? Чего он добился с тех пор, когда мы дрались с ним в последний раз? Ничего он не добился...»

9 ноября Альварес подерется за звание абсолютного чемпиона мира против Калеба Планта. Головкин же должен подраться с японцем Риотой Муратой в самом конце года, но это еще не официально.



Напомним, в сентябре 2017 года в бою Альварес – Головкин судьи насчитали ничью, а уже через год победа был за Канело. Сейчас мексиканцу 31 год, а вот GGG уже 39 лет.