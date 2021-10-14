Плант провел открытую тренировку перед боем с Альваресом
Альварес рассказал о возможном варианте продолжения карьеры после боя с Плантом
Лидер рейтинга P4P хочет сделать перерыв
11:59
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Лидер рейтинга Р4Р, чемпион WBA, WBC и WBO в среднем весе Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) рассказал о возможном варианте развития своей карьеры после боя с Калебом Плантом (21-0, 12 КО). Цитирует Альвареса портал BoxingNews 24.
«После боя с Плантом мы немного отдохнем, а потом посмотрим. Нет, у меня нет предпочтений. Я просто хочу продолжать участвовать в боях, которые хотят увидеть, и творить историю.
Мне нравится оставаться активным и выступать 3-4 раза в год. Это хорошо влияет на меня. Ничего не скажу сейчас о дальнейшей работе с PBC. Я просто хочу поддерживать отношения со всеми промоутерами и проводить лучшие в мире бои».
Напомним, Плант провел открытую тренировку перед боем с Альваресом.
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