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Альварес подрался с Плантом во время битвы взглядов

В Лос-Анджелесе состоялась стартовая пресс-конференция поединка
Бокс Профессиональный бокс
07:55
Альварес подрался с Плантом во время битвы взглядов
Фото: usatoday.com

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO, лидер рейтинга p4p, мексиканская суперзвезда Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО) и обладатель титула IBF во втором среднем дивизионе, американец Калеб Плант (21-0, 12 КО) устроили потасовку прямо на пресс-конференции, посвященной их поединку за статус абсолютного чемпиона мира, который состоится 6-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Оппоненты достигли точки кипения во время традиционной битвы взглядов. Зачинщиком конфликта выступил Канело, который с силой оттолкнул от себя американца, после чего Плант попытался отвесить мексиканцу пощечину, но нарвался на встречную комбинацию. Калеб получил рассечение под правым глазом.

WBC представили особенный пояс для победителя противостояния Альварес – Плант.

Рене Тер Велде
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Сауль Альварес Калеб Плант

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