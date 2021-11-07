Альварес рассказал, когда планирует провести следующий бой
Альварес: «После боя Плант сказал мне, что хотел продолжить драться»
Мексиканец выразил уважение в адрес американца
11:00
Фото: skysports.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) рассказал о своем разговоре с американцем Калебом Плантом (21-1, 12 КО) после их поединка.
Канело цитирует портал badlefthook.com:
«После боя он сказал мне, что хотел продолжить драться. Он также извинился передо мной, сказал, что не имел в виду ничего такого, что он искренне сожалеет по этому поводу. Я ответил ему, что все нормально, что это осталось в прошлом. Я также добавил, что он отличный человек и выразил надежду, что однажды у него тоже будет замечательная семья. Я желаю ему только добра.
Нам приходится наносить друг другу урон, но то, что происходит в ринге, остается в ринге».
Сауль Альварес победил Калеба Планта техническим нокаутом в 11-м раунде.
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