Альварес: «Уайлдеру следовало бы побольше двигать головой и получше отрабатывать на ногах»

Канело назвал причину успеха Фьюри в третьем поединке с американцем

Фото boxingscene.com

Чемпион мира в четырех весовых категориях и действующий лидер рейтинга «pound-for-pound», звездный мексиканец Сауль Альварес (56-1-2, 38 KO) высказался о прошедшем на выходных третьем поединке супертяжеловесов Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).

По мнению Канело, одной из главных проблем «Бронзового бомбардировщика» стало неумение защищаться от ударов головой.

Альвареса цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Отличный бой. Как по мне, Уайлдеру следовало бы побольше двигать головой и получше отрабатывать на ногах. Он не понимает, как защищаться уклонами головой. Да и это довольно проблематично, если у вас не набрана подобающая форма. И это причина, почему Тайсон Фьюри побил его. Тайсон Фьюри – великолепный боец».

Сауль Альварес дал неожиданный ответ касаемо желаемых соперниках на данном этапе карьеры.