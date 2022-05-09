Альварес: «Я вышел из своей зоны комфорта, чтобы подраться в другом дивизионе»

Мексиканец признался, что ему было тяжело выступать в полутяжелом весе

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) признался, что ему было тяжело выступать в полутяжелом весе, но он все равно постарается не опускать руки.

«Я поднялся в весе и дрался в рамках полутяжелой категории. Я вышел из своей зоны комфорта, чтобы подраться в другом дивизионе. В этом поражении нет ничего постыдного. Я ищу вызовы, которые испугали бы других бойцов, потому что они могли бы проиграть. Наша история на этом не закончится. Я человек, который любит соревноваться. Впереди у меня еще много лет карьеры и я вернусь сильнее. Мы хотим провести реванш и выступить в нем намного лучше».

Canelo Alvarez: “I’m very proud and competitive. I’ve gone up and fought at 175lbs, I’ve gone out of my comfort zone to fight at a weight that’s not mine, there’s no shame in that. I’m looking for challenges that others would be scared to take on because they might lose.” — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 8, 2022

Дмитрий Бивол (19-0, 11 KO) защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.