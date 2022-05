Альварес: «Я вышел из своей зоны комфорта, чтобы подраться в другом дивизионе»

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) признался, что ему было тяжело выступать в полутяжелом весе, но он все равно постарается не опускать руки.

Canelo Alvarez: “I’m very proud and competitive. I’ve gone up and fought at 175lbs, I’ve gone out of my comfort zone to fight at a weight that’s not mine, there’s no shame in that. I’m looking for challenges that others would be scared to take on because they might lose.”